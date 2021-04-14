Кабмин назначил главу налоговой службы на пятилетний срок

Кабинет министров переназначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Соответствующее распоряжение принято на заседания правительства. Оно вступит в силу 20 апреля 2021 года.

Согласно решению правительства, Любченко будет занимать должность руководителя ГНС пять лет.

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Любченко возглавляет налоговую службу Украины с апреля 2020 года. Срок его полномочий истекает 19 апреля.

Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области. В 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук.

Работал начальником управления экономики и имущества Черкасской областной государственной администрации, в руководящих органах Черкасской и Кировоградской ОДА. С сентября 2009 года работал на должности заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины, в 2011 по 2012 год – директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины.

Согласно информации на сайте правительства, налоговый оклад главы Налоговой службы будет составлять 29 400 грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

В 2014-2015 годах Любченко был советником председателя отдела советников Департамента обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы.

29 апреля 2020 распоряжением Кабмина Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы. На пост главы Налоговой службы претендовали 9 человек.

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Наталия Софиенко

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