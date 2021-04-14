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Кабмин назначил главу налоговой службы на пятилетний срок

14.04.2021, 14:18
Кабмин назначил главу налоговой службы на пятилетний срок - Фото
Алексей Любченко (Фото: пресс-служба ГНС)

Кабинет министров переназначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Соответствующее распоряжение принято на заседания правительства. Оно вступит в силу 20 апреля 2021 года.

Согласно решению правительства, Любченко будет занимать должность руководителя ГНС пять лет.

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Любченко возглавляет налоговую службу Украины с апреля 2020 года. Срок его полномочий истекает 19 апреля.

Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области. В 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук.

Работал начальником управления экономики и имущества Черкасской областной государственной администрации, в руководящих органах Черкасской и Кировоградской ОДА. С сентября 2009 года работал на должности заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины, в 2011 по 2012 год – директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины.

Согласно информации на сайте правительства, налоговый оклад главы Налоговой службы будет составлять 29 400 грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

В 2014-2015 годах Любченко был советником председателя отдела советников Департамента обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы.

  • 29 апреля 2020 распоряжением Кабмина Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы. На пост главы Налоговой службы претендовали 9 человек.

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Наталия Софиенко
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налоговая служба Алексей Любченко
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