Кабмин назначил главу налоговой службы на пятилетний срок
Кабинет министров переназначил Алексея Любченко председателем Государственной налоговой службы. Соответствующее распоряжение принято на заседания правительства. Оно вступит в силу 20 апреля 2021 года.
Согласно решению правительства, Любченко будет занимать должность руководителя ГНС пять лет.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Любченко возглавляет налоговую службу Украины с апреля 2020 года. Срок его полномочий истекает 19 апреля.
Алексей Любченко родился 21 сентября 1971 в с. Орловец Городищенского района Черкасской области. В 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". Доктор экономических наук.
Работал начальником управления экономики и имущества Черкасской областной государственной администрации, в руководящих органах Черкасской и Кировоградской ОДА. С сентября 2009 года работал на должности заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины, в 2011 по 2012 год – директора Департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины.
Согласно информации на сайте правительства, налоговый оклад главы Налоговой службы будет составлять 29 400 грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.
В 2014-2015 годах Любченко был советником председателя отдела советников Департамента обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы.
- 29 апреля 2020 распоряжением Кабмина Любченко был назначен председателем Государственной налоговой службы. На пост главы Налоговой службы претендовали 9 человек.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии