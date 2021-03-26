На пост главы налоговой службы претендуют девять кандидатов: кто эти люди

На пост главы Налоговой службы претендуют 9 человек

Национальное агентство по вопросам государственной службы опубликовало список кандидатов, участвующих в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы. К участию в конкурсе допустили девять человек, сообщает пресс-служба Нацагентства.

Согласно информации на сайте правительства, налоговый оклад чиновника будет составлять 29 400 грн, также предусмотрены надбавка за ранг и другие доплаты, надбавки, премии и дополнительные стимулирующие выплаты в соответствии с законодательством.

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Среди должностных обязанностей – осуществление полномочий руководителя ГНС, реализация госполитики в сфере государственной налоговой политики. Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, общий стаж работы не менее 7 лет.

Среди требований также опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или на руководящих должностях в сферах государственной налоговой политики не менее 3 лет. Кандидат также должен свободно владеть украинским языком, а также английским или французским.

Кандидаты на пост главы:

1. Действующий руководитель ГНС Алексей Любченко.

В 1993 году окончил с отличием Киевский государственный экономический университет по специальности "Экономическое и социальное планирование". В 2007 году - обучение в докторантуре Совета по изучению производительных сил Национальной академии наук Украины. Свободно владеет немецким языком. 29 апреля 2020 распоряжением Кабинета министров Украины назначен председателем Государственной налоговой службы Украины.

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2. Бывший глава Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов.

Родился в сентябре 1980 года в Харькове. Высшее образование получил в 2002 году в Харьковском национальном университете имени Каразина. Диплом защищал по направлению экономический менеджмент. С 2003-го в течение года занимал должность налогового инспектора в Харькове. Евгений Бамбизов уволен с должности руководителя Офиса крупных налогоплательщиков Госфискальной службы Украины. С июля 2018 года исполнял обязанности заместителя главы Государственной фискальной службы. В мае 2019 года был уволен в соответствии с поданным заявлением.

3. Генеральный директор ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" Василий Шкураков.

С 2005 года начал работать в Минфине. В 2018 году был замминистра Маркаровой. Был директором профильного департамента.Шкураков, в частности, был одним из разработчиков программы доступной ипотеки. Также был ответственным за реализацию среднесрочной стратегии управления государственным долгом в Минфине.

4. Заместитель председателя ГНС Наталья Рубан.

Рубан родилась в 1959 году в Первомайске Днепропетровской области. Закончила экономический факультет Днепропетровского сельскохозяйственного института. Работала экономистом на предприятиях Днепропетровской области. Начала работать в Государственной налоговой службе в 1998 году на должности заместителя начальника Главного управления организации документальных проверок. Затем с 1999 года по 2007 годы была заместителем главы и главой Контрольно-ревизионной службы Украины (КРУ).

В 2007-2010 годах была заместителем главы ГНС, затем снова переведена в КРУ, где до июля 2011 года работала замглавы службы. С августа 2011 по июнь 2014 года – заместитель руководителя Главного контрольного управления Администрации президента Украины. С мая 2020 года Рубан назначили первым заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины.

5. Заместитель председателя ГНС Евгений Олейников.

Родился 21 июля 1978 года в Запорожье. В 1999 году окончил Запорожский юридический институт МВД Украины. Специальность – правоведение, квалификация – юрист. В 2000 году окончил факультет последипломного образования Запорожской государственной инженерной академии. Специальность – учет и аудит, квалификация – экономист. С 2011 до 2015 года работал в Министерстве экономического развития и торговли Украины директором Департамента стратегического планирования развития экономики. В 2016 году был исполнительным директором предприятия негосударственного сектора экономики. 13 мая 2020 распоряжением Кабинета Министров Украины назначен заместителем председателя ГНС.

6. Бывший начальник Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин.

С 1999 по 2008 год работал в Печерской ГНИ, а затем, как перебрался начальником одного из управлений налоговой службы Киева, так и служил до октября 2014 года, пока не получил очередное повышение до замглавы ГУ ГФС столицы.

7. Экс-глава столичного отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко;

8. Сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера;

9. Сотрудник "Укртрансгаза" Вячеслав Федоров.

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