Кабмин назначил главу налоговой службы

Кабинет министров назначил председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Решение принято сегодня на заседании правительства, сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя ГНА. В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

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