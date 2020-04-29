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Кабмин назначил главу налоговой службы

Кабмин назначил главу налоговой службы

Кабмин назначил главу налоговой службы
29.04.2020, 14:00

Алексей Любченко возглавил Государственную налоговую службу, его заместителем стал Евгений Олейников

Кабинет министров назначил председателем Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко. Решение принято сегодня на заседании правительства, сообщил представитель Верховной Рады в Кабмине Василий Мокан.

Любченко ранее возглавлял департамент налогообложения юридических лиц ГНС, а в 2009-2011 годах занимал пост заместителя председателя ГНА. В 1999-2003 годах работал первым замглавы ГНА в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял ГНА Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

Заместителем главы ГНС назначен Евгений Олейников.

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Юрий Тарасовский
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Государственная налоговая служба ГНС Алексей Любченко Евгений Олейников
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