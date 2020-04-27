Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб

Временно исполняющим обязанностей главы Государственной таможенной службы назначен Игорь Муратов, Государственной налоговой службы (ГНС) - Михаил Титарчук. Распоряжения №451-р и №455-р опубликованы 24 апреля на сайте Кабинета министров.

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Муратов занимает должность директора департамента обеспечения таможенного оформления, Титарчук - заместителя главы ГНС.

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