Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб

Назначены временные руководители налоговой и таможенной служб
27.04.2020, 09:46

Таможню временно возглавит замдиректора департамента, ГНС - заместитель председателя службы

Временно исполняющим обязанностей главы Государственной таможенной службы назначен Игорь Муратов, Государственной налоговой службы (ГНС) - Михаил Титарчук. Распоряжения №451-р и №455-р опубликованы 24 апреля на сайте Кабинета министров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Муратов занимает должность директора департамента обеспечения таможенного оформления, Титарчук - заместителя главы ГНС.

Читайте также: Экс-глава Налоговой Сергей Верланов: отставка, НДС-схемы и дебаты с Уманским. Интервью

Анна Андреева
Напишите нам
Государственная налоговая служба государственная таможенная служба Михаил Титарчук Игорь Муратов
Комментарии
Последние новости
 