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Без конкурса. Кабмин решил изменить процедуру назначения главы Налоговой

Без конкурса. Кабмин решил изменить процедуру назначения главы Налоговой
27.04.2020, 09:12

Предложение изменить процедуру внес министр финансов Марченко

Кабинет министров Украины 24 апреля принял решение назначать главу Государственной налоговй службы без проведения предварительногоконкурса. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте распоряжение правительства №455-р.

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"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Проводить собеседования уполномочили первого заместителя министра финансов Дениса Улютина.

При этом согласно объявлению на сайте Кабмина, конкурс на руководителя Налоговой пройдет 28 апреля, срок подачи документов закончится сегодня, 27 апреля, в 10:00.

 

Анна Андреева
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Государственная налоговая служба ГНС кабмин
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