Без конкурса. Кабмин решил изменить процедуру назначения главы Налоговой

Кабинет министров Украины 24 апреля принял решение назначать главу Государственной налоговй службы без проведения предварительногоконкурса. Об этом свидетельствует опубликованное на сайте распоряжение правительства №455-р.

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"Согласиться с предложением министра финансов Украины Марченко С. М. о необходимости назначения на вакантную должность Председателя Государственной налоговой службы Украины путем заключения контракта о прохождении государственной службы", - говорится в документе.

Проводить собеседования уполномочили первого заместителя министра финансов Дениса Улютина.

При этом согласно объявлению на сайте Кабмина, конкурс на руководителя Налоговой пройдет 28 апреля, срок подачи документов закончится сегодня, 27 апреля, в 10:00.