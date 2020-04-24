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Кабмин уволил Верланова и Нефьодова

Кабмин уволил Верланова и Нефьодова
24.04.2020, 20:05

Новых руководителей Налоговой и Таможни Кабмин Дениса Шмыгаля назначит через неделю

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Кабинет министров уволил глав Налоговой и Таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефьодова. Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ольга Василевская-Смаглюк. Позже информацию официально подтвердили в Кабмине.

По информации Гончареко, уволены также заместители Нефьодова Роберт Зелди, Сергей Петухов и Денис Шендрик. Как уточнила Василевская-Смаглюк, новых руководителей ведомств планируется назначить через неделю. Она также напомнила, что согласно антикарантинным мерам, правительство сможет сделать это без конкурса. 

Дополнено 20:25. В Кабмине сообщили, что также был уволен заместитель Верланова Дмитрий Венцковский.

Сергей Шевчук
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Сергей Верланов Макс Нефьодов
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