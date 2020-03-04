Зеленский: Таможня должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook

Несмотря на заверения правительства и Государственной таможенной службы, контрабанду победить не удалось, заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 4 марта.

“Нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой, но пока выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут”, - сказал Зеленский.

Он отметил, что недопоступления госбюджета с начала года составили 16 млрд грн, из которых 13 млрд грн - по вине таможни.

"Таможенная служба должна собирать поступления в бюджет, а не лайки в Facebook", - добавил президент.

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