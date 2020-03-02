В Минфине объяснили причины невыполнения бюджета в феврале

По оперативным данным Госказначейства в феврале доходы общего фонда госбюджета составили 62,2 млрд грн, или 93,7% от росписи. При этом сумма выше на 9,9%, чем в феврале 2019 года, отмечают в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Невыполнение бюджета в Минфине объясняют отличием фактических макропоказателей от заложенных в госбюджете на 2020 год. В частности, гривня оказалась крепче (в феврале курс в 24,6 грн/$ был ниже учтенного в бюджете в 27 грн/$), объемы импорта и цены на газ ниже, рост средней зарплаты был медленнее ожидаемого.

В результате, доходы, за администрирование которых отвечает Гостаможслужба, составляли 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи. Недопоступление платежей из-за сокращения импорта - более 1,3 млрд грн.

Из-за низких темпов роста номинальной зарплаты (в январе - на 16,3% г/г при учтенном уровне в 17,2%) ниже росписи на 0,7 млрд грн оказались доходы от налога на доходы физлиц и военного сбора.

При этом, в Минфине отмечают, что Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям на 7,1% или 2,5 млрд грн. В бюджет поступило 37,1 млрд грн. Основной источник - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (21,6 млрд грн). Сальдо поступлений НДС в феврале составило 10,8 млрд грн, что на 3,4 млрд грн больше росписи (в феврале было возмещено 10,8 млрд грн). Доходы от налога на прибыль предприятий были на 1,6 млрд грн выше росписи и составили 7,3 млрд грн.

Выполнен план по акцизу с табачных изделий на сумму 3,3 млрд грн из-за восстановления производства.

В январе-феврале кассовые расходы составили 131,1 млрд грн или 85,5% от росписи. В Минфине подчеркивают, что все необходимые защищенные расходы были профинансированы.

При этом удалось сэкономить 3,4 млрд грн на обслуживании госдолга из-за снижения доходности по ОВГЗ и курса гривни, т.е. расходы были на 21,9% ниже росписи.

Расходы на соцобеспечение были на 6,7 млрд грн ниже росписи и составили 49,5 млрд грн. В частности, из-за сокращения количества получателей субсидий, благодаря теплой погоде и росту доходов населения, превышающему рост коммунальных тарифов.

Дополнительным вызовом февраля в Минфине называют ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках, которая негативно повлияла на спрос на ОВГЗ. При этом в феврале удалось привлечь 14,1 млрд грн.

В Минфине признают, что из-за не согласования новой программы с МВФ, Украина не получила февральский транш в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от ЕС.

В Минфине отмечают, что 28 февраля получили новый проект макропрогноза от Минэкономики и в ближайшее время обещают оценить его влияние на бюджетные показатели на 2020 год.

В январе доходы общего фонда госбюджета Украины составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

Согласно официально опубликованному отчету Минфина, госбюджет за 2019 год сведен с дефицитом 81 млрд грн при плане 99,6 млрд грн.