Экс-министр Уманский рассказал, за что хотел уволить глав налоговой и таможни

Госбюджет недополучает в месяц 5 млрд грн из-за "скруток" по НДС. Об этом заявил экс-министров финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua.

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Комментируя свои попытки на посту министра уволить глав налоговой и таможенной служб, Уманский сказал, что у него с премьер-министром Денисом Шмыгалем неоднократно были разговоры на эту тему.

"Я прихожу к нему, показываю: "Смотрите, мы тут сейчас плюшками балуемся, а вот – информация по каждому месяцу, и это только "скрутки" с НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет". Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали – с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов – это только по НДС! Клименко (глава налоговой, потом – министр доходов и сборов, – ред.) с Януковичем смотрят и говорят: "Блин, а что, так можно было?".

Уманский отметил, что Минфин - не силовое министерство, инструментов для наказаний у него не было.

"Ну что я могу сделать с главой налоговой администрации? Максимум – лишить Верланова премии, снять 5, 10, 20, 30 тысяч, 200 тысяч. Как вы думаете, это ему будет сильно больно?", - добавил экс-министр финансов.

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