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Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова: документы

Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова: документы
01.04.2020, 12:14

Lb.ua﻿ опубликовало фото документов, свидетельствующих о намерениях экс-министра финансов Уманского уволить глав налоговой и таможни

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова. Соответствующие документы опубликовало издание Lb.ua.

В письме Уманского к премьеру Денису Шмыгалю, датированном 28 марта, предлагается возложить временное исполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его заместителя Роберта Зелди.

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Как отмечает издание, это повторное обращение. Эту информацию подтвердил журналистам Нефьодов.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – сказал он Lb.ua.

Верланов также отметил в комментарии изданию, что узнал о документе после его подачи, а о причинах его появления не знает до сих пор.

Lb.ua спросил у премьера Шмыгаля, будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился. "На данный момент оба руководителя работают", – ответил он.

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Марина Кучук
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максим нефьодов Игорь Уманский Сергей Верланов
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