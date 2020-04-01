Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова: документы

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова. Соответствующие документы опубликовало издание Lb.ua.

В письме Уманского к премьеру Денису Шмыгалю, датированном 28 марта, предлагается возложить временное исполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефьодова – на его заместителя Роберта Зелди.

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Как отмечает издание, это повторное обращение. Эту информацию подтвердил журналистам Нефьодов.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему", – сказал он Lb.ua.

Верланов также отметил в комментарии изданию, что узнал о документе после его подачи, а о причинах его появления не знает до сих пор.

Lb.ua спросил у премьера Шмыгаля, будут ли эти представления иметь последствия ввиду того, что глава Минфина сменился. "На данный момент оба руководителя работают", – ответил он.

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Ранее LIGA.net писала, что одной из возможных причин отставки Уманского могут быть его попытки уволить Нефьодова и Верланова.

писала, что одной из возможных причин отставки Уманского могут быть его попытки уволить Нефьодова и Верланова. Верховная Рада уволила Уманского с должности главы Минфина 30 марта. Он не проработал и месяца.

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