Сергей Марченко – новый министр финансов. Он работал у Данилюка и Порошенко. Досье

Верховная Рада со второй попытки назначила нового министра финансов. Игоря Уманского, который не проработал и месяца, сменил Сергей Марченко – экс-замглавы министерства времен Александра Данилюка.

39-летний Марченко - опытный чиновник. Он успел поработать почти со всеми топ-руководителями страны последних десяти лет от - от Виктора Януковича до Владимира Гройсмана.

В Минфин он приходит в очень трудный момент для страны.

LIGA.net собрала досье на нового министра.

Почему ушел Уманский

В воскресенье премьер Денис Шмыгаль объявил депутатам, что глава Минфина сам решил покинуть должность несмотря на то, что проработал меньше месяца. По информации собеседников LIGA.net в Слуге народа, как и главу Минздрава Илью Емца, Уманского планировалось отправить в отставку по личному представлению премьера.

Дальше – начались приключения. Уманского депутаты уволили сразу, но Марченко назначили только со второй попытки: на первом голосовании ему не хватило трех голосов, назначение состоялось только после выступления в Раде президента Владимира Зеленского.

Каковы причины такой быстрой замены Уманского? Собеседники LIGA.net среди депутатов озвучивают несколько версий. Две из них – не совпадают с объяснением премьера.

Среди претензий к Уманскому - неудачный секвестр бюджета и желание поменять глав налоговой (Сергей Верланов) и особенно таможни (Максим Нефьодов).

Третья версия – проблемы Уманского со здоровьем. Сам экс-министр не ответил на просьбу LIGA.net прокомментировать ситуацию с отставкой.

Кто такой Сергей Марченко

Последний день в предыдущей карьере Сергея Марченко на госслужбе технически совпал с инаугурацией президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года. Марченко ушел в отставку как замглавы администрации Петра Порошенко, которая покинула улицу Банковую в полном составе из-за смены власти.

Администация президента и экономический блок правительства – самые знаковые места в карьере Марченко. В нулевых он работал на разных должностях в Государственной фискальной службе, Минфине и секретариате Кабмина. В 2011 году пришел на работу в Центр экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, который тогда возглавлял Александр Данилюк.

Сергей Марченко. Декларация Согласно декларации Марченко, поданной на должность министра финансов, он вместе с женой владеет двумя квартирами в Киеве площадью 84,6 и 40,3 кв.м. Также в его собственности автомобиль Audi A6 2017 года выпуска. Личных денежных средств Марченко не задекларировал. Его жена хранит наличными $10 000.

Именно с Данилюком связан важнейший поворот карьеры Марченко: вместе они развивали Центр свободной экономики имени Кахи Бендукидзе (Данилюк был сооснователем), а в мае 2015-го – пришли в Минфин. Данилюк тогда сменил Наталку Яресько. Марченко стал замминистра, курируя вопросы бюджета и соцвыплат.

Из министерства Данилюк и Марченко тоже уходили вместе (лето 2018 года) после конфликта с Данилюка с премьером Владимиром Гройсманом.

Дальше их пути разошлись. Пока Марченко работал в администрации президента Порошенко, Данилюк готовился к возвращению во власть уже в составе команды Владимира Зеленского, но уже без своего бывшего заместителя.

Марченко также предпринял попытку вернуться в правительственный квартал: он стал 7 номером в списке партии "Українська стратегія Гройсмана". Партия провалила выборы, не преодолев проходной барьер.

Кризисный министр: задачи для Марченко

"За последний месяц мы обсуждали бюджет с МВФ, наверное, раз десять. Говорить, что мы где-то в бюджете подготовили Троянского коня, а МВФ об этом не знает, точно нельзя. Поверьте, Фонд узнает о заявлениях наших политиков и чиновников еще до того как они прозвучали", – рассказывал Марченко в интервью LIGA.net в январе 2018 года.

С МВФ придется часто общаться и Марченко-министру. Он будет одним из подписантов меморандума о новой программе с Фондом, если Украина выполнит требования и примет нужные законы (на момент публикации - не приняла). Если нет – уже в мае Марченко придется подумать, как Украина может избежать дефолта.

Вторая крайне сложная задача нового министра – выполнение кризисного бюджета. На момент назначения Марченко Рада не одобрила секвестр госбюджета-2020. Но в любом случае сводить концы с концами Минфину придется в условиях большого экономического спада.

Новый прогноз Кабмина – падение ВВП на 3,9% в этом году.