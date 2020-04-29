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Кабмин назначил главу налоговой службы

Суд открыл дело об отмене отбора нового руководства налоговой

Суд открыл дело об отмене отбора нового руководства налоговой
29.04.2020, 13:29

Окружной админсуд открыл дело об отмене отбора нового руководства налоговой, но не запретил проводить собеседования с кандидатами

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу об отмене решения Кабинета министров и Государственной налоговой службы об объявлении отбора на должности главы налоговой и его заместителя. Подготовительное заседание в деле назначено на 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В то же время суд отклонил заявление об обеспечении иска, которым истец требовал запретить налоговой и Кабмину проводить собеседования и назначения на указанные должности до решения в деле по существу.

Окружной админсуд сообщает, что в целом 28 апреля зарегистрировал три аналогичных иска об отмене процесса отбора руководства налоговой и заявления об их обеспечении. Сейчас суд решает, открывать ли производства по остальным двум из них.

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Марина Кучук
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Государственная налоговая служба налоговая окружной админсуд киева
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