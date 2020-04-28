Назначение нового руководства налоговой пытаются заблокировать через суд

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе об остановке процесса отбора на должности нового главы налоговой и его заместителя. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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По мнению истца, имя которого не называется, отбор на указанные должности объявлен с нарушениями законодательства, а условия и форма отбора не соответствуют формальным критериям и нарушают права других потенциальных участников.

Также истец требует принять меры обеспечения иска и до вынесения решения по существу запретить Кабмину совершать какие-либо действия по отбору главы налоговой и его зама, в том числе проводить собеседования, вносить представление о назначении и заключать контракт.

Сейчас суд принимает решение об открытии производства и проверяет основания для принятия обеспечительных мер.

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