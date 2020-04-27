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Глава Минфина: Есть основания для расследований против Нефьодова и Верланова

Глава Минфина: Есть основания для расследований против Нефьодова и Верланова
27.04.2020, 11:20

Министр финансов Сергей Марченко видит основания для расследования действий экс-глав налоговой и таможни Верланова и Нефьодова

Есть достаточные основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных глав таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

В отношении экс-главы налоговой такими основаниями могут быть жалобы со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных, сообщил Марченко.

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"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр агентству.

Что касается таможни, то там, по словам Марченко, зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров.

"Это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - отметил глава Минфина.

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Марина Кучук
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таможня сергей марченко налоговая максим нефьодов Сергей Верланов
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