Глава Минфина: Есть основания для расследований против Нефьодова и Верланова

Есть достаточные основания для расследования правоохранителями деятельности уволенных глав таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова, заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Интерфакс-Украина.

В отношении экс-главы налоговой такими основаниями могут быть жалобы со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, безосновательное блокирование налоговых накладных, сообщил Марченко.

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"С таким подходом люди просто теряют свой бизнес. И это вместо того, чтобы в такой сложный период помочь ему выжить", - сказал министр агентству.

Что касается таможни, то там, по словам Марченко, зафиксированы нарушения при таможенном оформлении товаров.

"Это касается и определения таможенной стоимости, и несоблюдения сроков таможенного оформления. До сих пор не запущена система автоматических сканеров на пунктах пропуска. Ну и, конечно, контрабанда никуда не исчезла", - отметил глава Минфина.

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