Кабмін призначив нових керівників у Податкову і Держфінмоніторинг

Фото: Державна податкова служба

Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня призначив нових керівників у Державну податкову службу та Державну службу фінансового моніторингу України. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Податкову очолив Руслан Кравченко, який раніше був головою Київської обласної адміністрації, а Держфінмоніторинг – Філіп Пронін, який очолював Полтавську обласну адміністрацію.

Кравченко став першим постійним керівником Державної податкової служби з 2021 року, коли Олексій Любченко пішов на підвищення й став першим віцепрем'єр-міністром, міністром економіки України.





Руслан Кравченко був керівником Київської обласної державної адміністрації з квітня 2023 року до грудня 2024 року. Походить із Сєвєродонецька, має юридичну освіту, яку здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".



Більшість його професійної кар'єри пов'язана з прокуратурою – працював у різних її підрозділах, від Севастополя до Львова. У 2014-2015 роках служив військовим прокурором у зоні АТО, зокрема в Дебальцевому та Артемівську. Пізніше обіймав керівні посади у військовій прокуратурі та спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. До призначення у виконавчу владу обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, він очолював її з 2021 до 2023 року.



був керівником Київської обласної державної адміністрації з квітня 2023 року до грудня 2024 року. Походить із Сєвєродонецька, має юридичну освіту, яку здобув у Національному університеті "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".Більшість його професійної кар'єри пов'язана з прокуратурою – працював у різних її підрозділах, від Севастополя до Львова. У 2014-2015 роках служив військовим прокурором у зоні АТО, зокрема в Дебальцевому та Артемівську. Пізніше обіймав керівні посади у військовій прокуратурі та спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері. До призначення у виконавчу владу обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, він очолював її з 2021 до 2023 року.

Останні три роки Податкову в статусі виконувачки обов'язків очолювала Тетяна Кірієнко.

Перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк раніше писав, що парламент готується ухвалити закон про перезавантаження Податкової за прикладом Бюро економічної безпеки й Держмитслужби. Після цього для Податкової призначать нового голову за результатами конкурсного відбору.

Державну службу фінансового моніторингу з 2014 року очолював Ігор Черкаський, його звільнили з посади одночасно з призначенням нового керівника.

Філіп Пронін був головою Полтавської обласної державної адміністрації з жовтня 2023 року до грудня 2024 року. Киянин, має дві вищі освіти – з міжнародної економіки (КНЕУ) та правознавства.



Його професійна кар'єра здебільшого пов'язана з фінансовими розслідуваннями та протидією відмиванню коштів. У 2005-2008 і 2010-2017 роках уже працював у Держфінмоніторингу. Також має досвід роботи в міжнародній компанії KPMG, де відповідав за фінансові розслідування. Значну частину кар'єри присвятив роботі в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, де пройшов шлях від начальника управління до заступника голови агентства.



був головою Полтавської обласної державної адміністрації з жовтня 2023 року до грудня 2024 року. Киянин, має дві вищі освіти – з міжнародної економіки (КНЕУ) та правознавства.Його професійна кар'єра здебільшого пов'язана з фінансовими розслідуваннями та протидією відмиванню коштів. У 2005-2008 і 2010-2017 роках уже працював у Держфінмоніторингу. Також має досвід роботи в міжнародній компанії KPMG, де відповідав за фінансові розслідування. Значну частину кар'єри присвятив роботі в Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, де пройшов шлях від начальника управління до заступника голови агентства.