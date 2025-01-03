Помощника Гетманцева уволили с должности и.о. заместителя председателя Налоговой

Евгений Сокур (Фото: Государственная налоговая служба)

Кабинет министров на первом заседании в 2025 году уволил Евгения Сокура, который до 2022 года был помощником народного депутата Даниила Гетманцева, с должности и.о. главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале "Правительство online".

Распоряжение правительства "О временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины на Сокура Евгения Ростиславовича" признали утратившим силу.

Информацию о Сокуре уже убрали из раздела "Руководство" на сайте ГНС.

Читайте также Гетманцев посоветовал "чертам" не радоваться смене главы Налоговой службы

Сокур был исполняющим обязанности заместителя председателя Налоговой с мая 2022 года.

Гетманцев говорил, что "тогда особо желающих не было" и "это не было вопросом статуса или других привилегий", а "даже наоборот".

В августе 2023 года Национальная полиция сообщила, что на Сокура пытались совершить покушение. По словам Гетманцева, заказчиками были "схемщики, потерявшие бизнес".