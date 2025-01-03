Помощника Гетманцева уволили с должности и.о. заместителя председателя Налоговой
Кабинет министров на первом заседании в 2025 году уволил Евгения Сокура, который до 2022 года был помощником народного депутата Даниила Гетманцева, с должности и.о. главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщается в правительственном Telegram-канале "Правительство online".
Распоряжение правительства "О временном возложении исполнения обязанностей заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины на Сокура Евгения Ростиславовича" признали утратившим силу.
Информацию о Сокуре уже убрали из раздела "Руководство" на сайте ГНС.
Сокур был исполняющим обязанности заместителя председателя Налоговой с мая 2022 года.
Гетманцев говорил, что "тогда особо желающих не было" и "это не было вопросом статуса или других привилегий", а "даже наоборот".
В августе 2023 года Национальная полиция сообщила, что на Сокура пытались совершить покушение. По словам Гетманцева, заказчиками были "схемщики, потерявшие бизнес".
- 31 декабря 2024 года Кабинет министров назначил нового руководителя в Государственную налоговую службу. Им стал Руслан Кравченко, который раньше был главой Киевской областной администрации.
- Последние три года Налоговую в статусе исполняющей обязанности возглавляла Татьяна Кириенко. Она остается в должности замглавы ГНС.