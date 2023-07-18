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"Очереди из желающих на эту должность не было". Гетманцев о своем помощнике в Налоговой

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 12:54
Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтвердил, что нынешний исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгений Сокур был его помощником. Об этом Гетманцев сказал в интервью LIGA.net.

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"Исполняющим обязанности он стал в мае 2022 года, а представление было в апреле. То есть сразу после начала большой войны. В то время особо желающих не было – никакой очереди. И тогда это не было вопросом статуса или других привилегий. Даже наоборот", – заявил народный депутат.

Гетманцев объяснил, что Сокур был назначен и.о., так как сейчас почти все руководство налоговой в статусе исполняющих обязанности.

"Это принципиальная позиция руководства Кабмина, с которой я абсолютно согласен… когда человек способен выполнять свою работу и демонстрирует эффективность и результат – его назначают. Когда нет – уволить его в этом статусе гораздо проще", – отметил Гетманцев.

По словам нардепа, это один из методов, который поможет побороть коррупцию.

Гетманцев опроверг информацию, что Сокур курирует систему мониторинга рисковых налоговых накладных. За что отвечает этот и.о. заместителя главы налоговой, нардеп не уточнил.

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На официальном сайте налоговой службы указано, что информация о Евгении Сокуре до сих пор формируется. Там указаны только его должность и ранг государственного служащего.

Вера Касиян
налоговаяДаниил Гетманцевевгений сокур
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