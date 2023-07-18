"Черги з охочих на цю посаду не було". Гетманцев про свого помічника в Податковій

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що нинішній виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. Про це Гетманцев сказав у інтерв'ю LIGA.net.

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"Виконувачем обов’язки він став у травні 2022 року, а подання було у квітні. Тобто одразу після початку великої війни. На той час особливо охочих не було – жодної черги. І тоді це не було питанням статусу чи інших привілеїв. Навіть навпаки", – заявив народний депутат.

Гетманцев пояснив, що Сокура було призначено в.о., бо зараз майже все керівництво податкової у статусі виконувачів обов’язки.

"Це принципова позиція керівництва Кабміну, з якою я абсолютно згоден... коли людина спроможна виконувати свою роботу і демонструє ефективність та результат – її призначають. Як ні – звільнити її в цьому статусі набагато простіше", – зазначив Гетманцев.

За словами нардепа, це один із методів, який допоможе побороти корупцію.

Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур курує систему моніторингу ризикових податкових накладних. За що відповідає цей в.о. заступника голови податкової, нардеп не уточнив.

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На офіційному сайті податкової служби вказано, що інформація про Євгенія Сокура досі формується. Там зазначені лише його посада і ранг державного службовця.