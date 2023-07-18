RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Черги з охочих на цю посаду не було". Гетманцев про свого помічника в Податковій

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 12:54
Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтвердив, що нинішній виконувач обов'язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. Про це Гетманцев сказав у інтерв'ю LIGA.net.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Виконувачем обов’язки він став у травні 2022 року, а подання було у квітні. Тобто одразу після початку великої війни. На той час особливо охочих не було – жодної черги. І тоді це не було питанням статусу чи інших привілеїв. Навіть навпаки", – заявив народний депутат.

Гетманцев пояснив, що Сокура було призначено в.о., бо зараз майже все керівництво податкової у статусі виконувачів обов’язки. 

"Це принципова позиція керівництва Кабміну, з якою я абсолютно згоден... коли людина спроможна виконувати свою роботу і демонструє ефективність та результат – її призначають. Як ні – звільнити її в цьому статусі набагато простіше", – зазначив Гетманцев.

За словами нардепа, це один із методів, який допоможе побороти корупцію.

Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур курує систему моніторингу ризикових податкових накладних. За що відповідає цей в.о. заступника голови податкової, нардеп не уточнив.

Читайте також: Податкові накладні: чому цифровізація не допомагає, а бізнес скаржиться на фіскалів

На офіційному сайті податкової служби вказано, що інформація про Євгенія Сокура досі формується. Там зазначені лише його посада і ранг державного службовця. 

Віра Касіян
податковаДанило Гетманцевєвгеній сокур
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 