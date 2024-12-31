Гетманцев посоветовал "чертам" не радоваться смене главы Налоговой службы
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на смену руководителя Государственной налоговой службы, назвав предыдущую команду "нереально крутой".
В сообщении в Telegram он указал, что за последние три года в Налоговой "удалось сделать больше, чем за предыдущие 30 лет".
"И не советовал бы слишком радоваться конвертаторам, уклонистам, контрабандистам и другим чертям, чьи схемы мы вместе с командой ГНС уничтожили за эти три года. Мы знаем вас поименно. Восстановиться даже при всем желании будет трудно. Да и люди не дадут. Это касается и кучи уволенных за три года коррупционеров", — написал Гетманцев.
Депутат уверен в необратимости изменений в налоговой системе и невозможности возвращения к старым коррупционным практикам.
- С 31 декабря 2024 года Государственную налоговую службу возглавил Руслан Кравченко, ранее бывший главой Киевской областной администрации.
- Последние три года Налоговую в статусе исполняющей обязанности возглавляла Татьяна Кириенко. С мая 2022 года одну из руководящих должностей в Налоговой занял Евгений Сокур, бывший помощник Гетманцева.