Гетманцев посоветовал "чертам" не радоваться смене главы Налоговой службы

Даниил Гетманцев (Фото: NV / Youtube)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев отреагировал на смену руководителя Государственной налоговой службы, назвав предыдущую команду "нереально крутой".

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В сообщении в Telegram он указал, что за последние три года в Налоговой "удалось сделать больше, чем за предыдущие 30 лет".

"И не советовал бы слишком радоваться конвертаторам, уклонистам, контрабандистам и другим чертям, чьи схемы мы вместе с командой ГНС уничтожили за эти три года. Мы знаем вас поименно. Восстановиться даже при всем желании будет трудно. Да и люди не дадут. Это касается и кучи уволенных за три года коррупционеров", — написал Гетманцев.

Депутат уверен в необратимости изменений в налоговой системе и невозможности возвращения к старым коррупционным практикам.