Гетманцев порадив "чортам" не радіти зміні керівника Податкової служби

Данило Гетманцев (Фото: NV / Youtube)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев відреагував на зміну керівника Державної податкової служби, назвавши попередню команду "нереально крутою".

У дописі в Telegram він вказав, що за останні три роки в Податковій "вдалося зробити більше, ніж за попередні 30 років".

Депутат упевнений у незворотності змін у податковій системі та неможливості повернення до старих корупційних практик.

"І не радив би надто радіти конвертаторам, ухилянтам, контрабандистам та іншим чортам, чиї схеми ми разом з командою ДПС знищили за ці три роки. Ми знаємо вас поіменно. Відновитися, навіть при всьому бажанні, буде важко. Та й люди не дадуть. Це стосується і купи звільнених за три роки корупціонерів", – написав Гетманцев.