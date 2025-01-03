Помічника Гетманцева звільнили з посади в.о. заступника голови Податкової

Євгеній Сокур (Фото: Державна податкова служба)

Кабінет міністрів на першому засіданні у 2025 році звільнив Євгенія Сокура, який до 2022 року був помічником народного депутата Данила Гетманцева, з посади в.о. голови Державної податкової служби. Про це повідомляється в урядовому Telegram-каналі "Уряд online".

Розпорядження уряду "Про тимчасове покладення виконання обов'язків заступника голови Державної податкової служби України на Сокура Євгенія Ростиславовича" визнали таким, що втратило чинність.

Інформацію про Сокура уже прибрали з розділу "Керівництво" на сайті ДПС.

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Сокур був виконувачем обов'язків заступника голови Податкової з травня 2022 року.

Гетманцев казав, що "на той час особливо охочих не було" і "це не було питанням статусу чи інших привілеїв", а "навіть навпаки".

У серпні 2023 року Національна поліція повідомила, що на Сокура намагалися скоїти замах. За словами Гетманцева, замовниками були "схемщики, що втратили бізнес".