Замість Кравченка. Податкова служба отримала тимчасову керівницю

Леся Карнаух (фото - Державна податкова служба / Facebook)

Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на Лесю Карнаух. Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 593-р від 18 червня.

Карнаух, яка з травня була першою заступницею голови ДПС, очолила Податкову замість Руслана Кравченка. 17 червня парламент погодив його кандидатуру на посаду генерального прокурора, а 21 червня президент Зеленський підписав відповідний указ.

Карнаух перебуває на державній службі з 2004 року після закінчення Одеської юридичної академії (спеціальність "Правознавство", кваліфікація – магістр права). З 2019 до 2023 року була заступницею керівника апарату Рахункової палати Валерія Пацкана.

З червня 2023 року працювала керівницею патронатної служби голови Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка, розпорядженням якого 11 серпня була призначена заступницею голови Київської ОВА.

Після призначення Кравченка на посаду голови Податкової стала його заступницею.