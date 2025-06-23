Вместо Кравченко. Налоговая служба получила временную руководительницу

Леся Карнаух (фото - Государственная налоговая служба / Facebook)

Кабинет министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на Лесю Карнаух. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №593-р от 18 июня.

Карнаух, которая с мая была первым заместителем главы ГНС, возглавила Налоговую вместо Руслана Кравченко. 17 июня парламент согласовал его кандидатуру на должность генерального прокурора, а 21 июня президент Зеленский подписал соответствующий указ.

Карнаух находится на государственной службе с 2004 года после окончания Одесской юридической академии (специальность "Правоведение", квалификация – магистр права). С 2019 по 2023 год была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Валерия Пацкана.

С июня 2023 работала руководительницей патронатной службы главы Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко, распоряжением которого 11 августа была назначена заместителем главы Киевской ОВА.

После назначения Кравченко на должность главы Налоговой стала его заместителем.