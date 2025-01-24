Официально: Кабмин назначил Лесю Карнаух заместителем главы Налоговой

Леся Карнаух (фото – Киевская ОВА)

Кабинет министров назначил Лесю Карнаух заместителем главы Государственной налоговой службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

О подготовке такого решения LIGA.net со ссылкой на источники в Кабмине писала 16 января.

Карнаух находится на государственной службе с 2004 года. С 2019 по 2023 год была заместителем руководителя аппарата Счетной палаты Валерия Пацкана. До назначения на должность в Налоговой работала заместительем главы Киевской областной администрации Руслана Кравченко.

31 декабря 2024 года Кабмин назначил Кравченко руководителем Государственной налоговой службы.

В начале января Кабинет министров уволил Евгения Сокура, до 2022 года являвшегося помощником народного депутата Даниила Гетманцева, с должности и.о. главы Государственной налоговой службы.

9 января стало известно, что Кравченко уволил двух директоров департаментов в центральном аппарате ГНС и трех руководителей территориальных органов службы.

14 января правительство уволило замглавы Государственной налоговой службы Татьяну Кириенко, которая три года — с декабря 2021-го по декабрь 2024-го — руководила ведомством в статусе исполняющей обязанности председателя.