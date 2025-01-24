Офіційно: Кабмін призначив Лесю Карнаух заступницею голови Податкової

Леся Карнаух (фото - Київська ОВА)

Кабінет міністрів призначив Лесю Карнаух заступницею голови Державної податкової служби. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Про підготовку такого рішення LIGA.net з посиланням на джерела в Кабміні писала 16 січня.

Карнаух перебуває на державній службі з 2004 року. З 2019 до 2023 року була заступницею керівника апарату Рахункової палати Валерія Пацкана. До призначення на посаду у Податковій працювала заступницею голови Київської обласної адміністрації Руслана Кравченка.

31 грудня 2024 року Кабмін призначив Кравченка керівником Державної податкової служби.

На початку січня Кабінет міністрів звільнив Євгенія Сокура, який до 2022 року був помічником народного депутата Данила Гетманцева, з посади в.о. голови Державної податкової служби.

9 січня стало відомо, що Кравченко звільнив двох директорів департаментів у центральному апараті ДПС та трьох керівників територіальних органів служби.

14 січня уряд звільнив заступницю голови Державної податкової служби Тетяну Кірієнко, яка три роки — з грудня 2021-го до грудня 2024-го — керувала відомством у статусі виконувачки обов'язків голови.