У Податковій нова заступниця Голови – із КОВА, була в Рахунковій палаті
ДПС. Графіка LIGA.net

Заступницею голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка стане Леся Карнаух.

Про це LIGA.net повідомили джерела в Кабміні.

"Рішення про її призначення має бути ухвалене на найближчому засіданні Уряду", – зазначили співрозмовники в уряді.

Карнаух працює на державній службі з 2004 року. Свого часу працювала заступником керівника апарату у Рахунковій палаті. Наразі є заступником голови Київської обласної військової адміністрації.

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