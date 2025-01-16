У Податковій нова заступниця Голови – із КОВА, була в Рахунковій палаті
Заступницею голови Державної податкової служби України Руслана Кравченка стане Леся Карнаух.
Про це LIGA.net повідомили джерела в Кабміні.
"Рішення про її призначення має бути ухвалене на найближчому засіданні Уряду", – зазначили співрозмовники в уряді.
Карнаух працює на державній службі з 2004 року. Свого часу працювала заступником керівника апарату у Рахунковій палаті. Наразі є заступником голови Київської обласної військової адміністрації.
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