В Налоговой новая заместитель Председателя – из КОВА, была в Счетной палате

Решение о ее назначении должно быть принято на ближайшем заседании Кабмина

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Заместителем главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко станет Леся Карнаух.

Об этом LIGA.net сообщили источники в Кабмине.

"Решение о ее назначении должно быть принято на ближайшем заседании Правительства", – отметили собеседники в правительстве.

Карнаух работает на госслужбе с 2004 года. В свое время работала заместителем руководителя аппарата в Счетной палате. В настоящее время является заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.