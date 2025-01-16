В Налоговой новая заместитель Председателя – из КОВА, была в Счетной палате
Заместителем главы Государственной налоговой службы Украины Руслана Кравченко станет Леся Карнаух.
Об этом LIGA.net сообщили источники в Кабмине.
"Решение о ее назначении должно быть принято на ближайшем заседании Правительства", – отметили собеседники в правительстве.
Карнаух работает на госслужбе с 2004 года. В свое время работала заместителем руководителя аппарата в Счетной палате. В настоящее время является заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
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