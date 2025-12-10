НАБУ провело обыски в Государственной налоговой службе

Детективы НАБУ расследуют события, связанные с рисковыми предприятиями, которые происходили в 2024 году

Фото: Государственная налоговая служба

Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду, 10 декабря, провели обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и у должностных лиц областных управлений ГНС в Хмельницком и Николаеве, сообщила пресс-служба Налоговой.

"Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий", – говорится в сообщении.

ГНС сообщила, что способствует работе антикоррупционных органов и открыта к конструктивному сотрудничеству.