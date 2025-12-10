НАБУ провело обыски в Государственной налоговой службе
Андрей Водяный
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Детективы Национального антикоррупционного бюро в среду, 10 декабря, провели обыски в центральном аппарате Государственной налоговой службы и у должностных лиц областных управлений ГНС в Хмельницком и Николаеве, сообщила пресс-служба Налоговой.
"Уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий", – говорится в сообщении.
ГНС сообщила, что способствует работе антикоррупционных органов и открыта к конструктивному сотрудничеству.
- В начале 2025 года в Государственной налоговой службе сменилось руководство. Главой назначили Руслана Кравченко (с июня 2025 года занял должность генерального прокурора), а предыдущее руководство во главе с Татьяной Кириенко, которая три года была исполняющей обязанности главы службы, ушло с должностей.
- Сейчас руководительницей ГНС в статусе и.о. председателя является Леся Карнаух, она пришла в Налоговую в январе 2025 года.
