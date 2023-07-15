Нацбанк продовжує знижувати чистий продаж валюти

Протягом другого тижня липня Національний банк України зменшив чистий обсяг продажу доларів до $400 млн.

За даними, наданими регулятором, з 10 до 14 липня Національний банк купив валюту на $0,9 млн, що є значним зменшенням порівняно з попереднім тижнем, коли валюту було придбано на $6,7 млн.

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Водночас обсяг продажу скоротився з $478,5 млн до $401,6 млн.

На готівковому валютному ринку курс долара відносно гривні впав на 10 копійок, до приблизно 37,1 гривні за долар.

Загалом, з початку цього року Національний банк України придбав на ринку $185,4 млн та продав $13,3 млрд.