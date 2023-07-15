Нацбанк продолжает снижать чистую продажу валюты

В течение второй недели июля Национальный банк Украины уменьшил чистый объем продаж долларов до $400 млн.

По данным, предоставленным регулятором, с 10 по 14 июля Национальный банк купил валюту на $0,9 млн, что является значительным уменьшением по сравнению с предыдущей неделей, когда валюта была приобретена на $6,7 млн.

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В то же время объем продаж сократился с $478,5 млн до $401,6 млн.

На наличном валютном рынке курс доллара по отношению к гривне упал на 10 копеек, до примерно 37,1 гривни за доллар.

В целом с начала этого года Национальный банк Украины приобрел на рынке $185,4 млн и продал $13,3 млрд.