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С начала июля Нацбанк снизил чистую продажу долларов

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 15:43
С начала июля Нацбанк снизил чистую продажу долларов - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

За первую неделю июля Национальный банк Украины снизил чистую продажу долларов на $48,5 млн по сравнению с последней неделей июня, свидетельствуют данные НБУ.

По данным Нацбанка, с 3 по 7 июля покупка валюты банком уменьшилась с $12,6 млн до $6,7 млн, а продажа с $533 млн до $478,5 млн.

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Наличный курс доллара на рынке снизился примерно на 5 копеек, составив около 37,2 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил $184,6 млн и продал $12,93 млрд. В июне объем интервенций НБУ сократился до $1,8 млрд по сравнению с $1,93 млрд в мае.

Наталия Софиенко
НБУпродаж валюты
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