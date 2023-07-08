С начала июля Нацбанк снизил чистую продажу долларов

За первую неделю июля Национальный банк Украины снизил чистую продажу долларов на $48,5 млн по сравнению с последней неделей июня, свидетельствуют данные НБУ.

По данным Нацбанка, с 3 по 7 июля покупка валюты банком уменьшилась с $12,6 млн до $6,7 млн, а продажа с $533 млн до $478,5 млн.

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Наличный курс доллара на рынке снизился примерно на 5 копеек, составив около 37,2 грн/$1.

В целом с начала года НБУ купил $184,6 млн и продал $12,93 млрд. В июне объем интервенций НБУ сократился до $1,8 млрд по сравнению с $1,93 млрд в мае.