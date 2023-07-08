З початку липня Нацбанк знизив чистий продаж доларів

За перший тиждень липня Національний банк України знизив чистий продаж доларів на $48,5 млн порівняно з останнім тижнем червня, свідчать дані НБУ.

За даними Нацбанку, з 3 по 7 липня купівля валюти банком зменшилася з $12,6 млн до $6,7 млн, а продаж з $533 млн до $478,5 млн.

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Готівковий курс долара на ринку знизився приблизно на 5 копійок, становлячи близько 37,2 грн/$1.

У цілому з початку року НБУ купив $184,6 млн і продав $12,93 млрд. У червні обсяг інтервенцій НБУ скоротився до $1,8 млрд порівняно з $1,93 млрд у травні.