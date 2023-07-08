RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

З початку липня Нацбанк знизив чистий продаж доларів

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 15:43
З початку липня Нацбанк знизив чистий продаж доларів - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

За перший тиждень липня Національний банк України знизив чистий продаж доларів на $48,5 млн порівняно з останнім тижнем червня, свідчать дані НБУ. 

За даними Нацбанку, з 3 по 7 липня купівля валюти банком зменшилася з $12,6 млн до $6,7 млн, а продаж з $533 млн до $478,5 млн.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Готівковий курс долара на ринку знизився приблизно на 5 копійок, становлячи близько 37,2 грн/$1.

У цілому з початку року НБУ купив $184,6 млн і продав $12,93 млрд. У червні обсяг інтервенцій НБУ скоротився до $1,8 млрд порівняно з $1,93 млрд у травні. 

Наталія Софієнко
НБУкупівля валютивалютний ринокпродаж валюти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 