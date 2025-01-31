НБУ розказав про заморожений чинник, який може додати майже 5 пунктів до інфляції

Нацбанк оцінив потенційний ефект від ринкових цін на газ у 4,7 в.п.

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Національний банк України очікує, що адміністративна інфляція залишатиметься високою через необхідність поступового приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів. За оцінками регулятора, скасування тарифного мораторію може додати до зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) близько 4,7 в.п. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (січень 2025 року).

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"Світові ціни на газ залишалися значно вищими за ті, що використовувалися для розрахунку тарифів на низку послуг ЖКГ для населення. Приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня потенційно мало б значний додатний внесок у зростання ІСЦ. Однак реалізації такого впливу запобігла дія мораторію на підвищення тарифів", – зазначено в Інфляційному звіті НБУ.

Регулятор прогнозує, що протягом 2025 року тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишатимуться без змін. Водночас у 2026 році може розпочатися їх поступове коригування.

"Тривале відтермінування рішень щодо приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції в короткостроковій перспективі. Однак це накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній", – попереджає НБУ.

З іншого боку, швидке зростання вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів в енергетичному секторі може значно посилити інфляційний тиск і зумовити потребу в додаткових субсидіях для населення.

Окрім тарифного фактора, вагомий внесок в адміністративну інфляцію зробить підвищення акцизів. Тому монетарна політика, на думку НБУ, має спрямовуватися на утримання базової інфляції на рівні 3–4% для досягнення інфляційної цілі в середньостроковій перспективі.

Водночас НБУ вважає, що поступове вирівнювання ситуації в економіці, покращення ситуації в енергосекторі та фіскальна консолідація допоможуть контролювати рівень інфляції.