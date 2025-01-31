НБУ розказав про заморожений чинник, який може додати майже 5 пунктів до інфляції
Національний банк України очікує, що адміністративна інфляція залишатиметься високою через необхідність поступового приведення тарифів на житлово-комунальні послуги до ринкових рівнів. За оцінками регулятора, скасування тарифного мораторію може додати до зростання індексу споживчих цін (ІСЦ) близько 4,7 в.п. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України (січень 2025 року).
"Світові ціни на газ залишалися значно вищими за ті, що використовувалися для розрахунку тарифів на низку послуг ЖКГ для населення. Приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня потенційно мало б значний додатний внесок у зростання ІСЦ. Однак реалізації такого впливу запобігла дія мораторію на підвищення тарифів", – зазначено в Інфляційному звіті НБУ.
Регулятор прогнозує, що протягом 2025 року тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води залишатимуться без змін. Водночас у 2026 році може розпочатися їх поступове коригування.
"Тривале відтермінування рішень щодо приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів призведе до нижчих показників інфляції в короткостроковій перспективі. Однак це накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній", – попереджає НБУ.
З іншого боку, швидке зростання вартості енергоносіїв для усунення дисбалансів в енергетичному секторі може значно посилити інфляційний тиск і зумовити потребу в додаткових субсидіях для населення.
Окрім тарифного фактора, вагомий внесок в адміністративну інфляцію зробить підвищення акцизів. Тому монетарна політика, на думку НБУ, має спрямовуватися на утримання базової інфляції на рівні 3–4% для досягнення інфляційної цілі в середньостроковій перспективі.
Водночас НБУ вважає, що поступове вирівнювання ситуації в економіці, покращення ситуації в енергосекторі та фіскальна консолідація допоможуть контролювати рівень інфляції.
- Уряд пропонує прописати в законодавстві цільове призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.