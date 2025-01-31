НБУ рассказал о замороженном факторе, который может добавить почти 5 пунктов к инфляции

Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины ожидает, что административная инфляция будет оставаться высокой из-за необходимости постепенного приведения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на рыночные уровни. По оценкам регулятора, отмена тарифного моратория может прибавить к росту индекса потребительских цен (ИПЦ) около 4,7 п.п. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (январь 2025 года).

"Мировые цены на газ оставались значительно выше тех, что использовались для расчета тарифов на ряд услуг ЖКХ для населения. Приведение тарифов к рыночно обоснованному уровню потенциально имело бы значительный положительный вклад в рост ИПЦ. Однако реализацию такого влияния предотвратило действие моратория на повышение тарифов", – отмечено в Инфляционном отчете НБУ.

Регулятор прогнозирует, что в течение 2025 года тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой будут оставаться без изменений. В то же время в 2026 году может начаться их постепенная корректировка.

"Длительная отсрочка решений по приведению тарифов к экономически обоснованным уровням приведет к более низким показателям инфляции в краткосрочной перспективе. Однако это будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний", – предупреждает НБУ.

С другой стороны, быстрый рост стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе может значительно усилить инфляционное давление и обусловить потребность в дополнительных субсидиях для населения.

Кроме тарифного фактора весомый вклад в административную инфляцию внесет повышение акцизов. Поэтому монетарная политика, по мнению НБУ, должна быть направлена на содержание базовой инфляции на уровне 3–4% для достижения инфляционной цели в среднесрочной перспективе.

В то же время НБУ считает, что постепенное выравнивание ситуации в экономике, улучшение ситуации в энергосекторе и фискальная консолидация помогут контролировать уровень инфляции.