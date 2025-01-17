Кабмин хочет привязать льготы на коммуналку к своевременной оплате услуг: законопроект

Правительство предлагает прописать в законодательстве целевое назначение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

Фото: Киевтеплоэнерго

Кабинет министров утвердил проект закона, который обязывает льготные категории граждан ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Условия предоставления льгот при отсутствии оплаты потребленных услуг средствами льгот будут определяться в порядке, установленном Кабинетом министров.

На сайте Министерства социальной политики сообщается, что государство ежегодно выделяет по меньшей мере 40 млрд грн на социальную поддержку граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставляемую в виде жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В 2024 году это около 17,2 млрд грн в виде льгот и почти 30,3 млрд грн – в виде субсидий.

При этом общая сумма задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги ежегодно растет.

На начало августа 2024 года общая сумма долга граждан, которым предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 732,9 млн грн.

Субсидия не назначается при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В отличие от субсидий, в законодательстве отсутствуют нормы по учету факта наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг при предоставлении льгот.

Законопроект призван исправить данную ситуацию.