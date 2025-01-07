Кабмин расширил перечень граждан на получение льгот по оплате коммуналки

Дополнен перечень лиц, которым в 2025 году льготы по оплате ЖКУ, приобретение твердого топлива будут предоставляться в зависимости от дохода

Фото: Depositphotos

Кабинет министров дополнил перечень лиц, которым в 2025 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению твердого топлива будут предоставляться в зависимости от дохода. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Соответствующее постановление №1553 правительство приняло 31 декабря 2024 года.

Льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн).

В 2025 году льготы также будут предоставляться:

→ реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью в результате репрессий или являются пенсионерами;

→ лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2;

→ женам (мужьям), опекунам детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

→ женам (мужьям), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ;

→ уволенным с военной службы лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

→ родителям и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

→ ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

→ вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

→ бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

→ бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

→ депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

Указанные изменения применяются к лицам, которые обратятся для назначения льготы с 1 января 2025 года.

Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024-2025 годов, то есть до 30 апреля 2025 года (включительно).