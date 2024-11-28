Всемирный банк частично покроет субсидии на коммуналку: выделил дополнительно $664 млн
Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Из этой суммы $602 млн поступят в общий фонд Государственного бюджета Украины.
"Проект INSPIRE усиливает эффективность программ социальной защиты для тысяч украинцев, в частности, через субсидии на жилищно-коммунальные услуги и помощь ВПЛ", — уточнил министр финансов Сергей Марченко.
Целью INSPIRE является обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения Украины во время и после войны, улучшение доступа к социальным услугам и помощи, а также усиление системы социальной поддержки для оперативного реагирования на возможные вызовы настоящего и будущего.
В рамках проекта INSPIRE уже привлечено $1,2 млрд.
- 27 ноября 2024 года Украина получила от Всемирного банка транш на $4,8 млрд.