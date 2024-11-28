Всемирный банк частично покроет субсидии на коммуналку: выделил дополнительно $664 млн

Фото: ЕРА

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Из этой суммы $602 млн поступят в общий фонд Государственного бюджета Украины.

"Проект INSPIRE усиливает эффективность программ социальной защиты для тысяч украинцев, в частности, через субсидии на жилищно-коммунальные услуги и помощь ВПЛ", — уточнил министр финансов Сергей Марченко.

Целью INSPIRE является обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения Украины во время и после войны, улучшение доступа к социальным услугам и помощи, а также усиление системы социальной поддержки для оперативного реагирования на возможные вызовы настоящего и будущего.

В рамках проекта INSPIRE уже привлечено $1,2 млрд.