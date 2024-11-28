Світовий банк частково покриє субсидії на комуналку: виділив додатково $664 млн
Світовий банк затвердив додаткове фінансування розміром $664 млн для проєкту "Інвестиції у соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
З цієї суми $602 млн надійдуть до загального фонду Державного бюджету України.
"Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", – уточнив міністр фінансів Сергій Марченко.
Метою INSPIRE є забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.
У рамках проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд.
- 27 листопада 2024 року Україна отримала від Світового банку транш на $4,8 млрд.