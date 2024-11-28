Світовий банк частково покриє субсидії на комуналку: виділив додатково $664 млн

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Світовий банк затвердив додаткове фінансування розміром $664 млн для проєкту "Інвестиції у соціальний захист для підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З цієї суми $602 млн надійдуть до загального фонду Державного бюджету України.

"Проєкт INSPIRE посилює ефективність програм соціального захисту для тисяч українців, зокрема через субсидії на житлово-комунальні послуги та допомогу ВПО", – уточнив міністр фінансів Сергій Марченко.

Метою INSPIRE є забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.

У рамках проєкту INSPIRE вже залучено $1,2 млрд.