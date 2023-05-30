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Рада підтримала новий законопроєкт про доплати військовим: перше читання

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30.05.2023, 14:06
Рада підтримала новий законопроєкт про доплати військовим: перше читання - Фото
Фото: 47 ОМБр

Верховна Рада у вівторок, 30 травня, ухвалила в першому читанні законопроєкт №9342 про доплати військовим під час воєнного стану, який має виправити закон про повернення доплат 30 000 грн. За нього проголосували 333 депутати, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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"Чому за основу? Ну, тому що по факту були зауваження, що самі виплати військовим не повертаються. І ще дискусії щодо встановлення рівня виплат", – пояснив він.

Строки подання правок до другого читання скоротили до семи днів, тому очікувати на ухвалення законопроєкту в цілому можна протягом червня.

Редакція законопроєкту до першого читання передбачає такі виплати:

→ щомісячна додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 000 до 100 000 грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених Кабінетом міністрів (тобто без участі парламенту);
→ додаткова винагорода в розмірі 6000 грн для строковиків пропорційно часу проходження військової служби;
→ щомісячна винагорода в розмірі 6000 грн для поранених, контужених, покалічених військових протягом всього часу перебування в розпорядженні;
→ щомісячна винагорода 2350 грн курсантам військових вишів.

Депутати окремо збираються доручити керівникам сектору безпеки і оборони України передбачити винагороду для інструкторів диференційно залежно від рівня, інтенсивності та напрямів підготовки.

Під час воєнного стану військовим гарантуватиметься відпустка тривалістю 30 днів, а також додатково 10 днів оплачуваної відпустки за сімейними обставинами чи з інших поважних причин.

Законопроєкт також гарантує, що мобілізовані громадяни України, які раніше не проходили службу, мають обов'язково пройти курс базового військового вишколу та підготовку за військово-обліковою спеціальністю тривалістю не менше одного місяця.

У разі ухвалення законопроєкт набере чинності наступного дня після опублікування.

Андрій Водяний
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