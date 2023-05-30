Рада поддержала новый законопроект о доплатах военным: первое чтение

Верховная Рада во вторник, 30 мая, приняла в первом чтении законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, который должен исправить закон о возврате доплат 30 000 грн. За него проголосовали 333 депутата, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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"Почему за основу? Ну, потому что по факту были замечания, что сами выплаты военным не возвращаются. И еще дискуссии по установлению уровня выплат", – пояснил он.

Сроки подачи правок ко второму чтению сократили до семи дней, поэтому ожидать принятия законопроекта в целом можно в течение июня.

Редакция законопроекта к первому чтению предусматривает следующие выплаты:

→ ежемесячное дополнительное вознаграждение военнослужащим от 30 000 до 100 000 грн пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом министров (т.е. без участия парламента);

→ дополнительное вознаграждение в размере 6000 грн для срочников пропорционально времени прохождения военной службы;

→ ежемесячное вознаграждение в размере 6000 грн для раненых, контуженных, искалеченных военных в течение всего времени пребывания в распоряжении;

→ ежемесячное вознаграждение 2350 грн курсантам военных вузов.

Депутаты отдельно намерены поручить руководителям сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть вознаграждение для инструкторов дифференциально в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки.

Во время военного положения военным гарантируется отпуск продолжительностью 30 дней, а также дополнительно 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Законопроект также гарантирует, что мобилизованные граждане Украины, ранее не проходившие службу, должны обязательно пройти курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности продолжительностью не менее одного месяца.

В случае принятия законопроект вступит в силу на следующий день после опубликования.