Рада виконала маяк МВФ. І разом повернула штрафи постачальникам зброї

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16 січня Верховна Рада ухвалила рішення, яке посилює відповідальність постачальників за затримки у постачаннях зброї для фронту. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.

Цей документ передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу, що стосуються інвестиційних проєктів. Він також є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Що зміниться завдяки новому закону?

Фокус на важливому : Уряд тепер концентруватиме гроші на кількох пріоритетних проєктах, замість того щоб розпорошувати їх на сотні дрібних об’єктів.

: Уряд тепер концентруватиме гроші на кількох пріоритетних проєктах, замість того щоб розпорошувати їх на сотні дрібних об’єктів. Прозорі правила : Всі проєкти відбиратимуть за єдиними критеріями. Більше не буде різних процедур для різних фондів чи субвенцій.

: Всі проєкти відбиратимуть за єдиними критеріями. Більше не буде різних процедур для різних фондів чи субвенцій. Тільки перевірені проєкти : З бюджету фінансуватимуться лише ті проєкти, які пройшли оцінку й довели свою доцільність. Це зменшить політичний вплив на розподіл коштів.

: З бюджету фінансуватимуться лише ті проєкти, які пройшли оцінку й довели свою доцільність. Це зменшить політичний вплив на розподіл коштів. Спільний реєстр проєктів : Впроваджують єдиний портфель інвестиційних проєктів, який можна показати міжнародним донорам для залучення додаткових коштів.

: Впроваджують єдиний портфель інвестиційних проєктів, який можна показати міжнародним донорам для залучення додаткових коштів. Онлайн-прозорість: Інформація про рішення щодо публічних інвестицій та їхні результати буде доступна онлайн.

"Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій – все буде тепер в цьому "фонді фондів", а потім уряд їх розподіляє", – пояснив нардеп Ярослав Железняк.

Відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку постачань зброї на фронт – це одна із правок, яку врахували депутати. Також вони схвалили й розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а ще зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було в першому читанні.