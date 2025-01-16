Рада виконала маяк МВФ. І разом повернула штрафи постачальникам зброї
16 січня Верховна Рада ухвалила рішення, яке посилює відповідальність постачальників за затримки у постачаннях зброї для фронту. За законопроєкт №12245 проголосували 239 депутатів, повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Цей документ передбачає внесення змін до Бюджетного кодексу, що стосуються інвестиційних проєктів. Він також є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.
Що зміниться завдяки новому закону?
- Фокус на важливому: Уряд тепер концентруватиме гроші на кількох пріоритетних проєктах, замість того щоб розпорошувати їх на сотні дрібних об’єктів.
- Прозорі правила: Всі проєкти відбиратимуть за єдиними критеріями. Більше не буде різних процедур для різних фондів чи субвенцій.
- Тільки перевірені проєкти: З бюджету фінансуватимуться лише ті проєкти, які пройшли оцінку й довели свою доцільність. Це зменшить політичний вплив на розподіл коштів.
- Спільний реєстр проєктів: Впроваджують єдиний портфель інвестиційних проєктів, який можна показати міжнародним донорам для залучення додаткових коштів.
- Онлайн-прозорість: Інформація про рішення щодо публічних інвестицій та їхні результати буде доступна онлайн.
"Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій – все буде тепер в цьому "фонді фондів", а потім уряд їх розподіляє", – пояснив нардеп Ярослав Железняк.
Відновлення штрафів недобросовісним постачальникам за затримку постачань зброї на фронт – це одна із правок, яку врахували депутати. Також вони схвалили й розширення кола суб’єктів, які можуть претендувати на молодіжні гранти, а ще зняли питання погашення боргів місцевих бюджетів 2008-2009 років перед державним бюджетом, яке було в першому читанні.
- У 2024 році Україна стала найбільшим виробником САУ серед країн західного світу.
- У грудні 2024 року Кабмін створив систему довгострокових контрактів для виробників української зброї.