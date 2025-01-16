Рада выполнила маяк МВФ. И вместе вернула штрафы поставщикам оружия

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16 января Верховная Рада приняла решение, усиливающее ответственность поставщиков за задержки в поставках оружия для фронта. За законопроект №12245 проголосовали 239 депутатов, сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.

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Документ предусматривает внесение изменений в Бюджетный кодекс, касающихся инвестиционных проектов. Он также является частью обязательства Украины перед Международным валютным фондом.

Что изменится благодаря новому закону?

Фокус на важном : Правительство будет теперь концентрировать деньги на нескольких приоритетных проектах, вместо того чтобы распылять их на сотни мелких объектов.

: Правительство будет теперь концентрировать деньги на нескольких приоритетных проектах, вместо того чтобы распылять их на сотни мелких объектов. Прозрачные правила : Все проекты будут отбираться по единым критериям. Больше не будет разных процедур для разных фондов или субвенций.

: Все проекты будут отбираться по единым критериям. Больше не будет разных процедур для разных фондов или субвенций. Только проверенные проекты : Из бюджета будут финансироваться только те проекты, которые прошли оценку и доказали свою целесообразность. Это снизит политическое влияние на распределение средств.

: Из бюджета будут финансироваться только те проекты, которые прошли оценку и доказали свою целесообразность. Это снизит политическое влияние на распределение средств. Совместный реестр проектов : Вводится единый портфель инвестиционных проектов, который можно показать международным донорам для привлечения дополнительных средств.

: Вводится единый портфель инвестиционных проектов, который можно показать международным донорам для привлечения дополнительных средств. Онлайн-прозрачность: Информация о решениях по публичным инвестициям и их результатах будет доступна онлайн.

"То есть все расходы типа: дорожный фонд, фонд обращения с радиоактивными отходами, фонд развития водного хозяйства, фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации, фонд внутренних водных путей и еще много субвенций – все будет теперь в этом "фонде фондов", а затем правительство их распределяет", – объяснил нардеп Ярослав Железняк.

Возобновление штрафов недобросовестным поставщикам за задержку поставок оружия на фронт – это одна из правок, которую учли депутаты. Также они одобрили и расширение круга субъектов, которые могут претендовать на молодежные гранты, а еще сняли вопрос погашения долгов местных бюджетов 2008-2009 годов перед государственным бюджетом, которое было в первом чтении.