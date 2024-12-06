Rent-to-Own: В Україні пропонують впровадити викуп житла орендарями

Ця модель буде корисною для тих, хто не має змоги взяти іпотечний кредит

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ПрАТ "Укрфінжитло" спільно з представниками Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), компанії Miyamoto International Ukraine та юридичної фірми Integrites, розглянули перспективи впровадження, ключові умови, співпрацю задля розвитку механізмів фінансування житлових рішень в Україні за моделлю "Rent-to-Own" (англ. Оренда для викупу).

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Про це повідомляє пресслужба товариства.

"Сторони обговорили результати дослідження IFC щодо потенціалу розвитку моделі Rent-to-Own в Україні, яка дозволяє орендарям поступово викуповувати житло. За підсумками зустрічі сторони визначили перші кроки, які наблизять можливість впровадження такого продукту в Україні ",- йдеться у повідомленні на сайті АТ.

Модель Rent-to-Ow дозволяє орендарям накопичувати кошти для викупу житла через регулярні платежі. Вона відкриває нові можливості для тих, хто не має достатнього початкового внеску для іпотеки, але потребує житла.