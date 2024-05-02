Укрфінжитло планомірно переходить до фінансування "первинки"

У 2024 році таких кредитів буде третина, далі – переважна більшість

Depositphotos_житло, оселя, іпотека

ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" (Укрфінжитло) має намір довести частку кредитів на придбання майнових прав на житло (те, яке тільки будується – "первинки") до 20-30% 2024 року. А до 2028 року його частка має скласти 80% і більше.

Це випливає зі стратегічних цілей компанії, про які йдеться у річному фінансовому звіті.

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"Досягнення частки кредитування на придбання майнових прав на житло, що будується: у 2024 році – 20-30%; у 2025 роцi – 40-60%; у 2027 роцi – понад 80%; у 2028 роцi – понад 80%", – зазначено в повідомленні.

Капітальні інвестиції компанії на 2024 рік заплановано в розмірі 44,3 млн грн шляхом власних коштів. Також у другому півріччі 2024 року держбюджетом передбачено додаткову капіталізацію Укрфінжитла на суму 20 млрд грн.

У 2023 році в межах програми "єОселя", реалізацію якої забезпечує Укрфінжитло, було видано 6325 іпотечних кредитів на загальну суму 9,5 млрд грн. 83,6%, або 5289 кредитів, було видано пільговим категоріям громадян під 3% річних; 16,4%, або 1036 кредитів – іншим категоріям під 7%.

Лідером з їх видавання став Ощадбанк, який прокредитував 43% клієнтів програми, а найбільше квартир за програмою придбали в Києві, Київській, Рівненській, Волинській та Чернігівській областях.

Раніше голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер повідомив про плани компанії поступово повністю залишити вторинний ринок нерухомості та сфокусуватися на первинному.

"Ми фокусуватимемося на первинному ринку (...) і, можливо, навіть не можливо, пообіцяємо: ми закриємо зовсім вторинний ринок як такий, можливо, через рік", – сказав він на конференції International Financial Club "BANKIR" на початку року.

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