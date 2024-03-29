єОселя. До програми державної іпотеки приєднався восьмий банк

Банк "Кредит Дніпро" став найбільшим з недержавних кредиторів, які працюють за програмою єОселя

Фото: Банк Кредит Дніпро

Банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського уклав генеральну угоду з компанією "Укрфінжитло" про приєднання до програми іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомили їхні пресслужби.

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Кредит Дніпро – уже восьмий банк, в якому можна взяти іпотеку на пільгових умовах, після Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Глобус Банку, Скай Банку, Укрексімбанку та Сенс Банку.

Отримати пільговий кредит можуть як представники окремих професій — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, вчителі, медики та науковці — за ставкою 3%, так й інші громадяни, які не мають власного житла, — під 7%.

Банк пропонує кредити на умовах мінімального початкового внеску 20%. Максимальний строк кредиту – 20 років, максимальна сума – 2 млн грн. Подати заявку можна виключно через застосунок Дія, обравши єОселю в переліку послуг.