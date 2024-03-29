єОселя. До програми державної іпотеки приєднався восьмий банк
Банк "Кредит Дніпро" Олександра Ярославського уклав генеральну угоду з компанією "Укрфінжитло" про приєднання до програми іпотечного кредитування єОселя. Про це повідомили їхні пресслужби.
Кредит Дніпро – уже восьмий банк, в якому можна взяти іпотеку на пільгових умовах, після Ощадбанку, ПриватБанку, Укргазбанку, Глобус Банку, Скай Банку, Укрексімбанку та Сенс Банку.
Отримати пільговий кредит можуть як представники окремих професій — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики, вчителі, медики та науковці — за ставкою 3%, так й інші громадяни, які не мають власного житла, — під 7%.
Банк пропонує кредити на умовах мінімального початкового внеску 20%. Максимальний строк кредиту – 20 років, максимальна сума – 2 млн грн. Подати заявку можна виключно через застосунок Дія, обравши єОселю в переліку послуг.
Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Станом на кінець березня 8 549 родин придбали власне житло за програмою на понад 13,1 млрд гривень. Більшість з них – це військовослужбовці та правоохоронці (5165). Найбільше кредитів видано у Київській області (2294) та Києві (1523). Програму єОселя реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.
- На початку 2024 року кредитний портфель єОселі наблизився до рівня довоєнної іпотеки.
- У лютому 2024 року стало відомо, що банки в окремих областях почали видавати військовим іпотеку під 0%.
- 22 лютого Верховна Рада дозволила поєднувати житловий сертифікат єВідновлення з іпотекою по єОселя.