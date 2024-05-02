Укрфинжилье планомерно переходит к финансированию "первички"

Depositphotos_жилье, дом, ипотека

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" (Укрфинжилье) намерено довести долю кредитов на приобретение имущественных прав на жилье (то, которое только строится – "первички") до 20-30% в 2024 году. А к 2028 году его доля должна составить 80% и больше.

Это следует из стратегических целей компании, о которых идет речь в годовом финансовом отчете.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Достижение доли кредитования на приобретение имущественных прав на строящееся жилье: в 2024 году – 20-30%; в 2025 году – 40-60%; в 2027 году – более 80%; в 2028 году — 80%", – сказано в тексте.

Капитальные инвестиции компании на 2024 год запланированы в размере 44,3 млн грн за счет собственных средств. Также во втором полугодии 2024 года госбюджетом предусмотрена дополнительная капитализация Укрфинжилья на сумму 20 млрд грн.

В 2023 году в рамках программы "еОселя", реализацию которой обеспечивает Укрфинжилье, было выдано 6325 ипотечных кредитов на общую сумму 9,5 млрд грн. 83,6%, или 5289 кредитов, было выдано льготным категориям граждан под 3% годовых; 16,4%, или 1036 кредитов – другим категориям под 7%.

Лидером по их выдаче стал Ощадбанк, прокредитовавший 43% клиентов программы, а больше всего квартир по программе приобрели в Киеве, Киевской, Ровенской, Волынской и Черниговской областях.

Ранее глава правления Укрфинжилья Евгений Мецгер сообщил о планах компании постепенно полностью покинуть вторичный рынок недвижимости и сфокусироваться на первичном.

"Мы будем фокусироваться на первичном рынке (...) и, возможно, даже не возможно, давайте будем обещать: мы закроем совсем вторичный рынок как таковой, может быть, через год", – сказал он на конференции International Financial Club "BANKIR" в начале года

В Украине запустят госпрограмму аренды жилья с правом выкупа