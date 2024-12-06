Rent-to-Own: В Украине предлагают ввести выкуп жилья арендаторами

Эта модель будет полезна тем, кто не имеет возможности взять ипотечный кредит

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ЧАО "Укрфінжитло" совместно с представителями Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC), компании Miyamoto International Ukraine и юридической фирмы Integrites, рассмотрели перспективы внедрения, ключевые условия, сотрудничество для развития механизмов финансирования жилищных решений в Украине по модели "Rent-to-Own (англ. Аренда для выкупа).

Об этом сообщает пресс-служба общества.

"Стороны обсудили результаты исследования IFC относительно потенциала развития модели Rent-to-Own в Украине, которая позволяет арендаторам постепенно выкупать жилье. По итогам встречи стороны определили первые шаги, которые приблизят возможность внедрения такого продукта в Украине", – говорится в сообщении на сайте АО.

Модель Rent-to-Ow позволяет арендаторам копить средства для выкупа жилья через регулярные платежи. Она открывает новые возможности для тех, кто не имеет достаточного первоначального взноса для ипотеки, но нуждается в жилье.