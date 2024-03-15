Україна збільшила експорт у січні. Продали товарів на $3,4 млрд — Держстат

Колаж - Юлія Виноградська/LIGA.net

Експорт товарів з України збільшився на 8,2% у січні порівняно з січнем минулого року та становив $3,4 млрд. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Обсяги імпорту майже не змінилися відносно січня минулого року (+0,7%) і становили $5 млрд.

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Негативне сальдо торговельного балансу скоротилося до $1,67 млрд проти $1,9 млрд у січні минулого року.

Порівняно з груднем 2023 року сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 7,4%, імпорту — також майже не змінилися. Сезонно скориговане зовнішнє сальдо торгівлі у січні 2024 року було негативним і становило $2 млрд. У грудні також негативне – $2,3 млрд.

Найбільший приріст українського експорту зафіксовано за категоріями "мінеральні товари" (+105,7% у річному вираженні), "фармацевтична продукція" (+56,7%), "дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння" (+139,1%), "чорні" метали" (+65,3%).

Джерело: Держстат

На початок березня 2024 року експорт із портів Великої Одеси вийшов на рекорд за час повномасштабного вторгнення.

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