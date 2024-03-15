Украина увеличила экспорт в январе. Продали товаров на $3,4 млрд — Госстат

Коллаж - Юлия Виноградская/LIGA.net

Экспорт товаров из Украины увеличился на 8,2% в январе по сравнению с январем прошлого года и составил $3,4 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Объемы импорта почти не изменились относительно января прошлого года (+0,7%) и составили $5 млрд.

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Отрицательное сальдо торгового баланса сократилось до $1,67 млрд по сравнению с $1,9 млрд в январе прошлого года.

Если сравнивать с декабрем 2023 года, то сезонно скорректированные объемы экспорта выросли на 7,4%, импорта – также почти не изменились. Сезонно скорректированное внешнее сальдо торговли в январе 2024 года было отрицательным и составило $2 млрд. В декабре также отрицательное – $2,3 млрд.

Наибольший прирост украинского экспорта зафиксирован по категориям "минеральные товары" (+105,7% в годовом выражении), "фармацевтическая продукция" (+56,7%), "драгоценный и полудрагоценные камни" (+139,1%), "черные металлы" (+65,3%).

Источник: Госстат

На начало марта 2024 года экспорт из портов Большой Одессы вышел на рекорд за время полномасштабного вторжения.

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