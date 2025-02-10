Євросоюз перегляне програми закордонної допомоги після зупинки USAID

Фото: Depositphotos

Євросоюз перегляне свої витрати на зовнішню допомогу після того, як Трамп оголосив про заморожування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це пише Bloomberg.

Сукупного бюджету ЄС, що традиційно становить близько 1% ВВП, не вистачає на всі пріоритети, враховуючи спектр вимог від зеленого переходу до оборони. Тому Єврокомісія хоче реорганізувати свою допомогу, зробивши її "цілеспрямованішою" для партнерів.

Серед основних цілей – забезпечення доступу до стратегічних ресурсів та скорочення припливу мігрантів, йдеться у проєкті документа, з яким ознайомилося агентство.

У сукупності на Євросоюз і країни, що входять до нього, припадає максимальний обсяг міжнародної допомоги, що надається на цілі розвитку та гуманітарні програми, – майже 96 млрд євро ($99 млрд) у 2023 році. США на ці цілі надали загалом $72 млрд, з них $40 млрд – через USAID.

ЄС та США конкурують з Китаєм за вплив у ресурсно багатих регіонах, таких як Африка та Південна Америка. На цьому тлі Євросоюз прагне позиціювати себе як надійного партнера, особливо порівнюючи з непередбачуваною політикою адміністрації Трампа.

Найближчим часом Єврокомісія надасть нові пропозиції щодо бюджету на 2028-2034 роки, щоб врахувати нові пріоритети, пише Bloomberg.

21 січня 2025 року президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID.

4 лютого адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах.

Читайте також Надихає політика Трампа. Орбан пригрозив запровадити санкції проти незалежних медіа